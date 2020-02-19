Як виглядають боліди команд Формули-1 на сезон 2020: фото
Усі десять команд Формули-1 представили лівреї своїх болідів на новий сезон. Пропонуємо ознайомитися з їх виглядом.
Нагадаємо, в цьому сезоні було заплановано 22 етапи Формули-1. Однак один з них – гран-прі Китаю, який мав відбутися 19 квітня, організатори відклали на невизначений термін. Коли він відбудеться, і чи відбудеться взагалі – поки незрозуміло.
До слова: Календар гонок Формули-1 у 2020 році
Стартує сезон гран-прі Австралії 15 березня. Остання гонка – 29 листопада в Абу-Дабі.
Як і в попередні сезони, участь візьмуть 10 команд. От тільки Toro Rosso змінила назву на AlphaTauri. Щодо пілотів, то єдина зміна – у Williams замість Роберта Кубіци буде виступати Ніколя Латіфі.
Вони визначилися і з пілотами:
Mercedes: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Renault: Даніель Ріккардо, Естебан Окон
Haas: Кевін Магнуссен, Ромен Грожан
McLaren: Карлос Сайнс-молодший, Ландо Норріс
Racing Point: Серхіо Перес, Ленс Стролл
Alfa Romeo: Кімі Ряйкконен, Антоніо Джовінаццо
AlphaTauri: Данило Кв'ят, П'єр Гаслі
Williams: Джордж Расселл, Ніколя Латіфі
Пілоти команд Формули-1 сезону 2020 (фото: twitter.com/F1)
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