Як виглядають дружина та діти Василя Ломаченка: рідкі кадри

У п'ятницю, 12 квітня, на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе захист поясів в бою з британцем Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО).

Про свою підготовку до майбутнього поєдинку, як і про спорт в цілому – український боксер може розповідати дуже багато. Однак, є тема, на яку Василь воліє мовчати – сім'я. Про особисте життя нашого чемпіона написало видання Xsport.

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Дружину Василя Ломаченка звуть Олена, вона родом з Білгород-Дністровського. Красуня-брюнетка всерйоз займалася спортивною акробатикою та її тренером була майбутня свекруха Тетяна. В арсеналі дружини боксера навіть є срібна медаль чемпіонату Європи серед юніорів.



Дружина Василя Ломаченка Олена // Фото: Фейсбук

Саме в спортзалі відбулася доленосна зустріч Василя, який часто приходив до мами на тренування пострибати на батуті, і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

Як пізніше зізнавався боксер, кохання з першого погляду у них не трапилося, але пізніше Ломаченко до неї ще раз придивився.



Дружина Василя Ломаченка Олена з сестрою та сином Анатолієм

Трохи менше десяти років тому закохані зіграли скромне весілля і зараз виховують двох дітей: в листопаді 2011 року у пари з'явився на світ син Анатолій, якого назвали на честь батька і тренера Василя, а в липні 2013 року Олена народила доньку Вікторію. У своїх старих інтерв'ю боксер зізнавався, що мріє побудувати досить великий будинок, щоб в ньому було місце для трьох-чотирьох дітей.



Василь Ломаченко з дружиною та дітьми

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