Як вийшло – так вийшло, – Меркушина про невдачу в мас-старті

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка провалила мас-старт на чемпіонаті світу у Швеції, прокоментувала свій результат.

Анастасія розповіла, що їй було надзвичайно складно працювати через погодні умови в Естерсунді.

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"Так, погода сьогодні екстремальна, було непросто працювати в таких умовах. Але, як вийшло – так вийшло. На першу стрільбу, як мені здається, я підійшла на незручному пульсі, тому що бігла в кінці групи й прийшла надто повільно. Мій ідеальний пульс для стрільби – від 180 до 186 ударів. А тут через всі перебудування я, мабуть, прийшла нижче 180-ти, і мене затрясло. Те ж саме на першій стійці: йшла за чешкою ​​(Веронікою Вітковою, – Спорт24) і не обходила її, сподіваючись сховатися за нею від вітру, але при цьому не вгадала з пульсовими зонами.

Поодинці сьогодні дійсно було важко бігти, тому що сніг був неприємний: свіжий, мокрий... Але для таких умов, спасибі сервісу, вони впоралися на всі сто відсотків. Легко не було, але можна було працювати.

Якщо оцінювати весь сезон в цілому, то за десятибальною шкалою поставила б собі сімку. Можна було б трохи піднятися і в загальному заліку. Але, як відпрацювала – те й отримала. Значить, треба працювати більше", – цитує Меркушину biathlon.com.ua.

Зазначимо, що Анастасія, яка фінішувала 25-ю, була єдиною представницею України в мас-старті. Перемогу в гонці здобула Доротея Вірер.

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