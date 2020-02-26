Як вперше програвали зірки боксу: топ-5 випадків від Мухаммеда Алі до Віталія Кличка

Після бою Уайлдер – Ф'юрі більшість уваги прикута до переможця. Водночас на адресу колишнього чемпіона крім критики нічого і не почуєш. Так, без сумніву, це логічно, але чи є Уайлдер першим, хто опинився у такій ситуації ? Звісно, що ні. Представляємо вам рейтинг з 5 поєдинків, коли чемпіони світу втрачали свій титул, але потім поверталися на спортивний Олімп знову і ставали ще сильнішими.

Нагадаємо: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC

Мухаммед Алі – Джо Фрейзер

8 Березня 1971 року в ринзі зійшлися два непереможні боксери. Джо Фрейзер – чинний на той момент чемпіон світу і Мухаммед Алі, який тоді був лінійним чемпіоном. Алі мав статистику, що включала 31 перемогу, і свій титул не програв, а втратив через політичні погляди.

Самому бою передувала яскрава розкрутка, під час якої обидва боксери не соромилися виливати один на одного купу бруду. Поєдинок відбувся на легендарній арені MSG у Нью-Йорку. У залі були присутні багато знаменитостей: Хью Хефнер, Барбара Стрейзанд, Френк Сінатра й інші.

Початок бою проходив в конкурентній боротьбі, в обох бійців були певні успіхи. Фрейзер відзначився тим, що був одним із не багатьох боксерів, яким вдавалося прорватися на ближню дистанцію з Алі. З часом Джо завоював повну ініціативу і почав перемагати в кожному раунді. Володар лінійного титулу спробував змінити хід бою в дев'ятому раунді, пішов у наступ і виграв її, але на далі його натиску не вистачило. В 11 раунді чемпіон точним ударом в голову відправив Мухаммеда в нокдаун. Бій завершився перемогою Джо Фрейзера за одноголосним рішенням суддів.

Відео першого бою між Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером

28 січня 1974 року Алі взяв реванш, також здобувши перемогу за очками. А 1 жовтня 1975 року між ними відбувся бій, який відомий як "Трилер в Манілі".

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Майк Тайсон – Джеймс Дуглас

11 лютого 1991 року в столиці Японії Токіо відбувся один з найбільших апсетів в історії професійного боксу. Непереможний Майк Тайсон, кращий боксер не залежно від вагової категорії, бився Джеймсом Дугаласом, який нічим особливим не вирізнявся.

Якщо розібратися, то причин для поразки "залізного Майка" було декілька. Зараз він згадує, що абсолютно не готувався до поєдинку, перебував у поганій фізичній формі, за допомогою дієти і сексу якось скинув 13 кілограмів, але і так вийшов на бій з максимальною вагою. Чемпіон не бачив ні одного поєдинку претендента. Ця самовпевненість зіграла з ним злий жарт.

Дуглас же, навпаки, працював у залі "до сьомого поту", не дивлячись на смерть його матері менше ніж за місяць до цього. Боксер мав температуру 39,5 градусів за п'ять днів до виходу в ринг, приймав антибіотики.

З самого початку сутичка почалася нетипово для чемпіона. Андердог вміло користувався перевагою в антропометрії й наносив багато точних влучань. Однак у 8 раунді Тайсону все-таки вдалося відправити противника в нокдаун. Тоді скандально прославився рефері, який дав претенденту на дві секунди більше часу для того, щоб піднятися. Джеймс зумів відновитися і в 10 раунді нокаутувати фаворита.

Відео найкращих моментів бою Майк Тайсон – Джеймс Дуглас

Евандер Холіфлд – Рідік Боу

В листопаді 1992 року колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті, та чинний володар всіх найпрестижніших поясів у хевівейті Евандер Холіфілд бився з володарем золотої медалі останніх Олімпійських ігор, непереможним британцем Рідіком Боу.

Холіфілд був фаворитом поєдинку. До цього він 28 разів здобував перемогу, 22 рази нокаутом. Проте в ринзі все пішло не так, як планувалося. Одразу зав'язалася відкрита бійка, в якій більш потужний Боу виглядав краще. Він справедливо виграв двобій одноголосним рішенням суддів після 12 раунду. Ця зустріч виграла нагороду "Бій року" від авторитетного журналу "The Ring". Пізніше боксери проведуть ще два двобої між собою.

Відеоогляд бою Евандера Холіфілда проти Рідіка Боу

Ленокс Льюїс – Олівер Макколл

У вересні 1994 року Ленокс Льюїс проводив четвертий захист титулу чемпіона WBC у суперважкій вазі. Йому протистояв далеко не зірковий, але досить міцний американський боксер Олівер Макколл. Ленокс впевнено розпочав бій, виграв перший раунд, але пропустив у другому надзвичайно потужний удар, від якого не зміг встояти, впав на канвас, піднявся на рахунок 10, але нормально триматися на ногах був не спроможний. Рефері зупинив поєдинок. Типовий лакі-панч для суперважкої ваги.

Відео бою Ленокс Льюїс – Олівер Макколл

Макколл проведе один успішний захист поясу проти Ларі Холмса, а далі програє його ще одному британцю Френкові Бруно. У лютому 1997 року бійці зійдуться в реванші та будуть знову битися за той самий титул Всесвітньої боксерської ради. Під час другої зустрічі Ленокс нокаутує американця у 5 раунді.

Віталій Кличко – Кріс Бьорд

1 квітня 2000 року для сьогоднішнього мера Києва точно не асоціюється зі сміхом. Тоді у Берліні він проводив свій 28 бій на професійному ринзі. Це був його третій захист титулу чемпіона світу WBO. Віталій розпочав бій впевнено, перегравав опонента в кожному раунді, але ніяк не міг донести потужний силовий удар. До цього українець всі свої бої виграв достроково. У третьому раунді він отримав травму правої руки. Хитрий Бьорд одразу це відчув і почав використовувати. В ринзі зав'язалося конкурентне протистояння. Наш боксер все рівно вигравав майже всі раунди та, здавалося, все-таки здобуде перемогу. Однак доволі неочікувано після 9 раунду він відмовився від продовження поєдинку.

На момент зупинки поєдинку Кличко лідирував на картках всіх суддів, і навіть програвши всі фінальні раунди, мав перемагати Кріса. Сильних ударів він не пропустив, а нокаутуючим ударом американець взагалі не славився. Однак, чомусь кут українця все-таки прийняв рішення здатися.

Відео бою Віталій Кличко – Кріс Бьорд

Через пів року молодший брат – Володимир – впевнено переможе Бьорда і поверне пояс до сімейної колекції.