Як завершиться бій Ломаченко – Кемпбелл? Опитування

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Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл / boxingscene.com

У суботу, 31-го серпня, Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться у Лондоні на арені О2. На кону поєдинку в легкій вазі стоятимуть чемпіонські пояси WBO та WBA, якими володіє українець, та вакантний титул WBC.

Боксери вже пройшли процедуру зважування. Українець переважив британця. Ваги під Ломаченком показали 61 кілограм. У свою чергу під Кемпбеллом – 60,8 кілограма.

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Очевидним фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є Василь Ломаченко. Фахівці прогнозують, що Василь здобуде перемогу в середині поєдинку.

Боксерів у ринзі розсудить шотландський рефері Віктор ЛафлінПідрахунком очок на картках займуться Омар Мінтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) і Жан-Роберт Лайн (Монако/Франція).

Результат, відео та коментарі після поєдинку Ломаченко – Кемпбелл читайте на сайті Спорт24.

 
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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Новини Спорту Опитування 24
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