Як завершиться бій Ломаченко – Кемпбелл? Опитування

У суботу, 31-го серпня, Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться у Лондоні на арені О2. На кону поєдинку в легкій вазі стоятимуть чемпіонські пояси WBO та WBA, якими володіє українець, та вакантний титул WBC.