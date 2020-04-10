Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренера

Через суворі карантинні обмеження, які ввели в Україні через пандемію СOVID-19, українцям заборонено виходити на вулицю без нагальних потреб. Однак є ті, хто продовжує бігати у парках в масках, або займатись іншим видом спорту. Чи варто тренуватись на спортивних майданчиках під час спалаху пандемії та що потрібно знати про тренування в домашніх умовах – читайте далі.

Тренер Андрій Хомицький в ефірі 24 каналу розповів, що COVID-19 досі повністю не досліджений, а тому не варто ризикувати власним здоров'ям.

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"Починають хворіти люди різного віку і багато чого не можна передбачити. Саме тому я з колегами і клієнтами вирішив, що ми тренуватимемось вдома", – зауважив Хомицький.

Тренуйтесь вдома

"Одні кажуть, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Поширюється й така інформація, що COVID-19 залишається у повітрі. Тобто людина постійно буде знаходитись у стані стресу. Ми виходимо на тренування і воно вже стає не таким легким і кайфовим. не ті відчуття", – пояснив тренер.

До того ж Хомицький наголосив, що бігати у масці не зручно, адже важко дихати. За словами тренера, на початку карантину він намагався тренуватись з клієнтами, дотримуючись усіх вимог. Зокрема, зберігали дистанцію. Однак він пояснив, що це досить дискомфортно та небезпечно. Тому він з клієнтами зараз тренується онлайн.

Завжди перед тренування провітрюйте кімнату

"Не важливо, яке це тренування – ми завжди виконуємо його у провітреній кімнаті з привідчиненим вікном", – сказав Хомицький.

Не перевантажуйте себе

"Якщо дати занадто багато спортивних навантажень людині, або навіть професійному спортсмену, – імунітет знижується. Це правда", – зауважив Андрій Хомицький.

Не робіть важкі тренування, якщо ви – початківець

"Під час самого тренування ділимо навантаження: для людей, які мають середній рівень підготовки, низький і високий", – розповів тренер.

Поради тренера, як займатись спортом під час карантину: відео