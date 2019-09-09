Як збірна України тренувала на "Дніпро-арена": фото

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Тренування збірної України
Тренування збірної України / УАФ

Збірна України з футболу після перемоги у Литві над місцевою збірною, прибула до Дніпра. Саме тут у "синьо-жовтих" запланований наступний матч – проти збірної Нігерії у вівторок, 10 вересня

У неділю, 8 вересня, команда мала вечірнє тренування на "Дніпро-арена". Тренерський штаб розділив 24-х гравців на дві групи. Хлопці, які вийшли зі стартових хвилин у матчі проти Литви, виконали набір відновлювальних вправ, запропонованих тренером із фізпідготовки Іваном Баштовим. Решта збірників, у тому числі ті, які вийшли в Литві на заміну, мали інтенсивне заняття з тактичними завданнями.

Нагадаємо: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Вирішальним для визначення першої 11-ки буде тренування на "Дніпро-арена" у понеділок, 9 вересня, яке розпочнеться о 19.00. Воно буде повністю відкритим для вболівальників. 

Нагадаємо, востаннє національна команда грала у Дніпрі 10 років тому.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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