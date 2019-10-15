Як збірна України в Києві Португалію перемагала та на Євро-2020 виходила

Збірна України за свою історію мала чимало вирішальних матчів. Один з таких відбувся 14 жовтня 2019 року в Києві, коли в гості до "синьо-жовтих" завітала збірна Португалії. Чинний чемпіон Європи, переможець Ліги націй намагався взяти реванш за незадовільний результат першого матчу в Португалії. В українців ж була інша мета - перемоги та з першого місця вийти на Євро.

Востаннє збірна України грала у Києві у жовтня 2017 року. Тоді був не менш принциповий матч та суперник – збірна Хорватії. Українцям треба було перемагати, щоб зберігати шанси потрапити на чемпіонат світу. Відкладемо в бік той факт, що сам Мундіаль мав відбутися в країні-агресорі Росії.

Але тоді українці не лише не перемогли, але й програли. По грі. У підсумку хорвати вийшли на ЧС-2018, дійшли до фіналу, по дорозі вибивши збірну Росії. А слова "Слава Україні!" після матчу Хорватія – Росія спровокували скандал.

Матч проти португальців був не настільки принциповим. І навіть поразка залишала українцям шанс потрапити на Євро-2020. Але смак перемоги значно солодший. Особливо, коли ти відчуваєш в собі сили на це.

Як це було: Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020

Побоювання перед матчем

Але побоювання були. Українці дещо важко проводять другі матчі у спарених турах. Так було двічі з Люксембургом. Перший раз після вдалого матчу з Португалією вирвати перемогу вдалося вже у компенсований час. У Львові після феєричного розгрому Сербії знову Люксембург став чималою перепоною. Але єдиний гол Яремчука таки приніс нам перемогу. Збірна Нігерії була близька до того, щоб перемогти у Дніпрі. Але українці врятували нічию. Тож побоювання були недаремні.

Цього разу з португальцями довелося грати після матчу з Литвою. Матч у Харкові, попри статус суперника, відібрав чимало сил.

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Натомість португальці додали до кінця сезону. Якщо у на початку 2019 року у двох матчах вони забили лише один гол, то вже влітку – чотири голи.Згодом були сім голів за два матчі. Перед грою з українцями вони вдома розгромили Люксембург 3:0.

Чим здивував Шевченко

Перше – своєю спокійністю до матчу. На передматчевій пресконференції він зовсім не хвилювався. Цей спокій він передав, мабуть, і гравцям. І не лише у цьому матчі. Хоча він розумів важливість гри. Але він зумів уникнути зайвого тиску зі сторони преси.

Друге – тактикою на матч. Склад виглядав цілком очікувано. Але завдання у гравців були дещо відмінні. Так, під час гри здавалося, що форвард Яремчук грає на лівому фланзі півзахисту, Ярмоленко – на правому, а центрального нападника – півзахисник Марлос. Насправді все було дещо не так. Українці зіграли з двома нападниками – Яремчуком та Ярмоленком, які грали ближче до флангів. Марлос же був у півзахисті, але грав доволі високо, витягуючи на себе центральних захисників та звільняючи простір для партнерів. Про цей задум тренерського штабу після гри розповів Яремчук. За його словами, Шевченко знав про проблему португальських захисників, тому вирішив нею скористатися.

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Роман Яремчук (фото: Павло Кубанов, УАФ)

Третє – своєю спокійністю після гри. Під час відбору Шевченко постійно говорив, що його завдання – вивести збірну на Євро-2020. І байдуже з якого місця. Він мало говорив про перемоги над суперником. Його цікавив лише підсумковий результат у турнірній таблиці. Навіть після Португалії його не так цікавила значущість перемоги над топзбірною, як виконання поставленого завдання. Принаймні таким він постає перед журналістами.

Найкраще цю спокійність Шевченка-тренера передає словами Яремчук. Форвард забив голи, які вивели його збірну на Євро-2020. Однак він після гри поводиться без жодної ейфорії та заявляє, що нічого особливого не сталося. А футболісти просто виконали настанову тренера. А от коли виграють чемпіонат Європи...

Самі футболісти неодноразово говорили про ту атмосферу, яку Шевченко створив всередині збірної. Він і його тренерський штаб намагаються створити єдиний колектив за той короткий час, який їм дається на зборах. Після матчу з Португалією на всіх гравців очікувала святкова вечеря. Але як зізналися самі гравці, не буде нічого помпезного, адже вже на ранок кожен з них повинен відправитися у свої клуби.

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І про 12-го гравця

Збірна України два роки не грала у Києві – з моменту поразки від хорватів. Тож в Києві справді засумували за головною командою країни. І не лише в Києві. Ажіотаж доповнювався ще й суперником. А також можливістю вийти на Євро-2020 вже. Так ще й з першого місця.



Вболівальники на трибунах НСК "Олімпійський" (фото: УАФ)

Гравці збірної України після матчу чимало дякували підтримці трибун. Особливо це відчувалося в останні 20 хвилин матчу, коли "синьо-жовті" залишилися у меншості. Заповнений НСК "Олімпійський" не те, що гнав футболістів вперед, але сили надавав.

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Подяка футболістів трибунам після гри, коли вони стали в центральне коло надає цій збірній не лише статусу головної команди, але й з людським обличчям. Футболісти розуміють для кого вони грають. А не просто "копають м'яч 90 хвилин", і байдуже хто на це дивитися і скільки їх там. Такі речі можуть повернути глядачів на трибуни не лише на матчі збірної, але й на чемпіонат. Коли престижно стане ходити не на суперника, а на власну команду. Сприятиме цьому й те, що збірна свої матчі грає в різних містах. Так, наступний домашній матч – у Запоріжжі. А фінал Кубка України у 2020 році може прийняти Тернопіль.

На закінчення

Ми ще не їдемо на Євро-2020. Хоча путівку туди маємо. Адже попереду на нас чекає важливий матч проти Сербії на виїзді. Для нас цей матч не матиме жодного турнірного значення, а серби захочуть взяти реванш за приниження у Львові. Тож від того, чи зуміє Шевченко налаштувати гравців на цей матч та підібрати правильну тактику, можна буде говорити про те, чи ми переросли статус "перспективних" та прямує в число топзбірних Європи. Підтвердити цей статус ми вже зможемо на Євро-2020. Успіху нам там!