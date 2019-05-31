Якби Світоліна зараз була дитиною: кумедне фото
Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна показала у своєму Інстаграм фото з фільтром від програми SnapChat.
Такий фільтр можна нанести на будь-яке обличчя і побачити, як би виглядала людина, якщо зараз була б дитиною.
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Світлину тенісистка опублікувала на своїй сторінці у сторіс, скопіювавши її зі спортивного пабліка в інстаграмі WTA. Цей паблік застосував фільтр ще до багатьох фотографій відомих спортсменів і відмітив їх у своїх сторіс.
Якби Еліна Світоліна була маленькою // instagram.com/elisvitolina
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Джерело: 24 канал
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