Якби Світоліна зараз була дитиною: кумедне фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / instagram.com/elisvitolina

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна показала у своєму Інстаграм фото з фільтром від програми SnapChat.

Такий фільтр можна нанести на будь-яке обличчя і побачити, як би виглядала людина, якщо зараз була б дитиною.

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Світлину тенісистка опублікувала на своїй сторінці у сторіс, скопіювавши її зі спортивного пабліка в інстаграмі WTA. Цей паблік застосував фільтр ще до багатьох фотографій відомих спортсменів і відмітив їх у своїх сторіс.

світоліна
Якби Еліна Світоліна була маленькою // instagram.com/elisvitolina

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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