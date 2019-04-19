Які сексуальні фотографії постить дівчина новачка "Шахтаря", яка служить в армії Ізраїлю

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Які сексуальні фотографії постить дівчина новачка "Шахтаря", яка служить в армії Ізраїлю

Взимку 2019 року до донецького «Шахтаря» перейшов ізраїльський півзахисник Манор Соломон. Він вже навіть встиг забити за новий клуб. У той час на батьківщині на нього чека дівчина.

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Дівчину Манора Соломона звати Дана. Дівчина постить чимало фотографій у соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best weekend

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magical Place

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re Out #Rondo

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camping Time ️

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday morning ♡

Допис, поширений DANA (@danavoshina13)

Через те, що в Ізраїлі призову до армії підлягають і дівчата, Дана теж проходить військову службу. Але вона полягає не у постійному перебуванні у військовій частині.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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