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Який оптимальний пульс при бігу – запорука успішного тренування та схуднення

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Біг для схуднення / Getty Images

Бігаючи, мимоволі досить часто дивимось на гаджети щоб перевірити пульс. Але, будемо відверті, багато хто із нас просто бачить цифри та в думках говорить собі: "Ну окей. Класно. Побіг далі". Насправді, правильний пульс – запорука успіху будь-якого тренування.

Для оцінки серцебиття під час тренування використовується процент від максимальної частоти пульсу – МПП. Формула дуже проста – "220 мінус вік у роках". Наприклад, максимально безпечний пульс у 45 років дорівнює 175 ударам за хвилину при тренуванні. На щастя, запам’ятовувати всі цифри не потрібно. Головне пам’ятати ваш максимум і намагатись не перевищувати його.

До слова: Як вибрати правильний час для бігу, щоб краще схуднути

Пульс для схуднення і спалювання жиру

Жироспалювальною зоною пульсу є значення 60-70 % від МПП – тобто, 115-130 ударів для віку 30 років. За 30 хвилин тренування у жироспалювальній зоні пульсу в середньому спалюється 146 калорій, 50% з яких припадають саме на жир. Перебуваючи у цій зоні, ви легко зможете тренуватись як мінімум 40-50 хвилин – оптимальний час для того, щоб організм витратив запаси глікогену та став використовувати жир як основне джерело енергії. У порівнянні, при тренуванні на більшому чи меншому пульсі, організм покриває не більше 35-40 % сумарних витрат.

Пам’ятайте: легше витримати 30 хвилин бігу у повільному темпі, ніж 15 хвилин максимального прискорення. Адже калорій у першому випадку бігу спалите більше.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Здоров'я Спорт Новини Спорту
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