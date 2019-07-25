Якщо комусь здається, що ми незаслужено нагороджені – йдіть у ринг і заробляйте, – Гвоздик

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про гонорари за поєдинки. Український боксер зізнався, що до нього доходить половина від заявленої суми.

Частина суми, яку боксер отримує за бій, витрачається на організаційні моменти й податки.

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Від того, про що говорять, боксер кладе собі в кишеню половину. Я природно не буду вдаватися у цифри. Приблизно так. Після всіх витрат і податків в цілому залишається половина.



У принципі, непогано насправді. Хліб у нас не легкий. Якщо комусь здається, що ми незаслужено нагороджені чимось, то це ж не проблема. Я завжди про це говорив: "Одягайте рукавички, йдіть у ринг і заробляйте". В чому проблема? У нас же демократія,

– цитує Олександра vRINGe.

Поки рекордний гонорар Гвоздик отримав, коли у ніч на 31 березня у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу й заробив один мільйон євро.

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Наступний поєдинок Гвоздик проведе проти росіянина Артура Бетербієва, який запланований на 18 жовтня у США. Точне місце проведення оголосять згодом. На кону стоятимуть титули WBC і IBF в напівважкому дивізіоні.

За вихід у ринг проти володаря титулу IBF росіянина Бетербієва Гвоздик отримає 1,5 мільйона доларів. Це буде новий рекордний гонорар Олександра.

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