Якщо ми відмовляємось їздити на змагання в Росію, то можна завершувати кар’єру, – Музичук

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Анна Музичук
Анна Музичук / Фото з відкритих джерел

Українська шахістка Анна Музичук розповіла, чому вимушена їздити на змагання до Росії. У 2015 році її сестра Марія Музичук виграла чемпіонат світу у Сочі.

За словами Анни, більшість турнірів відбуваються у Росії, тому пропускати їх недоцільно.

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Розумію обурення людей. Так, Росія напала на нашу державу, іде війна. Боляче, що загинуло стільки українців. Але зрозумійте і мене: Росія – провідна шахова країна, шахи там дуже підтримуються. Президент Міжнародної шахової федерації росіянин. Кожного року в Росії проводиться декілька змагань найвищого рівня, будуть там проводитись і надалі.

Це не питання пропуску одного турніру. Якщо ми відмовляємось їздити на змагання в Росію, то можна завершувати професійну кар’єру. З 2014 року ми з Марічкою їздили в Росію виключно на офіційні змагання. Питання нашої участі у змаганнях на території РФ ми обговорювали з керівництвом області та міста Львова. Вони відповіли, що нас розуміють і сказали: "Їдьте та перемагайте",
– розповіла Музичук в інтерв'ю Спорт24.

Про те чому шахи це спорт, як вплинула поява комп’ютера на розвиток шахів, кого Музичук підтримувала під час президентської кампанії, пропозиції долучитись до політичних партій, ставлення до спортсменів у політиці, виступи в Росії та відмову їхати в Саудівську Аравію – за посиланням.

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Теги: Спорт Новини Спорту Анна Музичук Шахи
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