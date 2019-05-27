Якщо продовжувати кар'єру, то тільки за "Волинь", – футболіст російського "Локомотиву"

302 Читать новость на русском
Тарас Михалик
Тарас Михалик / ФК "Локомотив"

Український захисник московського "Локомотива" Тарас Михалик, який провів останній матч за російський клуб, розповів, чим планує займатися надалі.

26 травня, в останньому турі чемпіонату Росії Михалик провів свою останню гру в складі "Локомотива", який він покине в кінці сезону. У Михалика є варіант з продовженням кар'єри в луцькій "Волині".

Читайте також: Екс-захисник збірної України заявив про відхід з російського клубу, в якому провів 6 років

Мене всі питають, навіть дружина! (Сміється) Дружина каже, мовляв, ну мені-то хоч по секрету розкажи! А я ні, не вирішив поки. До зимових зборів в Катарі ще горів футболом, а потім... Я ж майже не виходив на поле, крім кубкових матчів. Це зіграло свою роль, та й вік. Поїду додому, трохи відпочину і буду думати. Якщо футбол, то тільки в рідному Луцьку, за ФК "Волинь". Мова про гроші не йде взагалі, хочу пограти в задоволення.

"Був якийсь момент, коли я дуже цікавився тренерською діяльністю – уважно стежив за тренувальним процесом, навіть записував щось у великий зошит. Зараз трохи відійшов від цього, але в майбутньому все може бути", – сказав Михалик.

Тарас Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року. За цей час він виграв 3 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні 35-річний Михалик зіграв лише 3 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Зеленського назвали причини, чому хочуть переїхати з Банкової
сьогодні
12504
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
сьогодні 22:25 Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
1334
Різні матчі "Динамо" та "Шахтаря", загострення боротьби за ЛЄ та виживання: підсумки 31 туру УПЛ
сьогодні 12:30 Різні матчі "Динамо" та "Шахтаря", загострення боротьби за ЛЄ та виживання: підсумки 31 туру УПЛ
Ігор Саджениця 386
Суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
сьогодні 17:57 Суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
716
УЄФА заборонила "Арсеналу" провести акцію підтримки на адресу Мхітаряна в фіналі Ліги Європи
сьогодні 16:03 УЄФА заборонила "Арсеналу" провести акцію підтримки на адресу Мхітаряна в фіналі Ліги Європи
212
Ймовірні суперники "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів
сьогодні 14:30 Ймовірні суперники "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів
2157
Новини
Більше новин
Залиште відгук