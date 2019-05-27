Якщо продовжувати кар'єру, то тільки за "Волинь", – футболіст російського "Локомотиву"

Український захисник московського "Локомотива" Тарас Михалик, який провів останній матч за російський клуб, розповів, чим планує займатися надалі.

26 травня, в останньому турі чемпіонату Росії Михалик провів свою останню гру в складі "Локомотива", який він покине в кінці сезону. У Михалика є варіант з продовженням кар'єри в луцькій "Волині".

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Мене всі питають, навіть дружина! (Сміється) Дружина каже, мовляв, ну мені-то хоч по секрету розкажи! А я ні, не вирішив поки. До зимових зборів в Катарі ще горів футболом, а потім... Я ж майже не виходив на поле, крім кубкових матчів. Це зіграло свою роль, та й вік. Поїду додому, трохи відпочину і буду думати. Якщо футбол, то тільки в рідному Луцьку, за ФК "Волинь". Мова про гроші не йде взагалі, хочу пограти в задоволення.

"Був якийсь момент, коли я дуже цікавився тренерською діяльністю – уважно стежив за тренувальним процесом, навіть записував щось у великий зошит. Зараз трохи відійшов від цього, але в майбутньому все може бути", – сказав Михалик.

Тарас Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року. За цей час він виграв 3 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні 35-річний Михалик зіграв лише 3 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.

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