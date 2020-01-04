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Якщо я бачитиму, що сильніший за суперника – не буду його сильно бити по голові, – Усик

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Олександр Усик / twitter.com/CampeonesAM890

Український боксер Олександр Усик розповів, що не виходить битися у ринг з ненавистю. Досі непереможний боєць заявив, що ніколи не переслідує ціль завдати шкоди своєму супернику.

Свою заяву Усик зробив у коментарі youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках", відповідаючи на запитання, у чому різниця між боксом і життям.

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У боксі у нас є правила. У житті вони теж є, але вони часто порушуються людьми, які їх не дотримуються. Так що потрібно бути до цього готовим. Знаєте, мені ставлять питання: "Ось бокс, ти ж православний, ти б'єшся..." Я кажу, я не б'юся. Це ж теж творіння всевишнього. Він допустив, створив спорт, щоб люди змагалися там. Я не виходжу в ринг до свого опонента з намірами завдати йому шкоди в житті або завдати шкоди його сім'ї.

Я виходжу з ним змагатися. І навіть у професійному боксі зараз. Ми можемо сказати, що це дійсно небезпечно. Виходять дві зброї й стикаються один з одним. Навіть там, якщо я буду бачити, що я більш сильно виглядаю на тлі свого суперника, не знаю, можливо, я не буду так сильно його бити по голові, а наприклад, переведу свої удари нижче, буду бити по корпусу. Якось так. Я без ненависті виходжу. Я виходжу просто змагатися і все,
– сказав Усик.

Спорт24 також повідомляв, що Усик поділився враженнями після зустрічі з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Український боксер назвав Онуфрія найкращим у своїй справі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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