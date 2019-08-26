Яку премію отримали гравці збірної України U-20, які стали чемпіонами світу: названа сума

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Збірна України з футболу U-20
Збірна України з футболу U-20 / Getty Images

15 червня 2019 року сталася доволі знакова подія в історії українського футболу. Збірна України U-20 стала чемпіоном світу. Та окрім цього звання, молоді футболісти мало що отримали.

Поки у Українській асоціації футболу та Міністерстві молоді та спорту України обмежилися з преміями. Одразу після повернення в Україну гравці отримали почесні нагороди під час урочистостей у Будинку футболу в Києві. Також гравці отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу". Тренеру цієї збірної Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

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Однак премії гравці отримали незначні. За словами гравця цієї збірної Юхима Конопля, він отримав 18 тисяч гривень. Для прикладу, Олександр Петраков отримав 21600 гривень, а його помічники – 10800 гривень. Загалом разом тренери та спортсмени отримали 432 тисячі гривень. Ці гроші – від Міністерства молоді та спорту. УАФ поки премії не виділив.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Чемпіонат світу U-20
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