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РПЦ благословить вдарити жінку, – Соколова відповіла Усику

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Яніна Соколова про скандал Грицай-Усик: подробиці
Соколова відповіла Усику / Колаж 24 каналу

Українська журналістка Яніна Соколова відповіла Олександру Усику на відео, в якому боксер погрожує нокаутувати критиків. Соколова публічно підтримала Богдана Грицая, який кинув виклик Усику.

На ютуб-каналі Соколової з'явилося відео, в якому вона розкритикувала Усика за його політичні переконання.

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Зокрема, Соколова пригадала, як Усик закликав українців іти до храмів під час пандемії COVID-19. Також вона заявила, що Усик не визнає російську агресію проти України.

Вона припустила, що боксер хоче бути лідером громадської думки. "Але ця громадська думка йому дуже не подобається", – зазначила журналістка.

Окрім того, Соколова відповіла на відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. У ньому боксер нокаутує "диванних експертів".

Олександр, можеш і мене в**ати. Я ж теж "диванний експерт" і теж тебе критикую. Впевнена, РПЦ благословить вдарити жінку заради РПЦ,
– сказала Яніна.

"Олександре, це ж інтернет, тут так не працює: "Гей, я тебе за ip вичислю...". І всі заткнулися. Тут працює правило 1 до 100", – додала Соколова.

Вона підтримала борця Богдана Грицая, який хоче провести з Усиком бій без правил. Ведуча заявила, що готова взятися за організацію поєдинку, його медіа-підтримку і трансляцію.

"Як, Саш, готовий наваляти "диванному бійцю" або сам за диваном відсидишся?", – додала журналістка.

Дивіться відео блогу Соколової

Усик – грицай: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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