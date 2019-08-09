Японія на сайті Олімпіади-2020 назвала спірні Курили своїми островами

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Японія на сайті Олімпіади-2020 назвала спірні Курили своїми островами

На сайті Олімпійських ігор 2020, які відбудеться у Токіо, на карті Японії показано і чотири Курильські острови, за які в японців є суперечка з Росією.

На карті руху олімпійського вогню острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї віднесені до префектури Хоккайдо.

Дізнайтеся більше: "Курили наші!": чому Росія так боїться втратити Курильські острови

Японія вважає острови Північними територіями, які не входять до групи Курильських островів.  В Японії навіть існує День північних територій, який щорічно святкують 7 лютого. В цей день на вулиці виходять жителі японського півночі з плакатами – повернути споконвічно японські острови додому. Москва вважає острови територією РФ після Другої світової війни. Хоча мирного договору між СРСР та Японією підписано не було. Хоча у 1956 році було підписано меморандум, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

 

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Теги: Спорт Новини Росії Олімпіада-2020 Японія Новини Спорту
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