У Японії знайшли тіло загиблого українського спортсмена Олексія Борисенка. Тіло Борисенка було виявлено на горі Фудзі.

Про це 18 червня повідомило інформагентство Kyodo з посиланням на поліцейське управління міста Фудзі-Йосіда в префектурі Яманасі.

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Тіло 37-річного Олексія Борисенка впізнали через місяць після того, як воно було знайдене біля вершини Фудзі.

24 канал повідомляв про зникнення Борисенка у березні. Тоді посольство України звернулося до токійської поліції з проханням про пошук 37-річного спортсмена.

Тіло виявили 12 травня

Місцева поліція виявила тіло невідомого чоловіка біля вершини найвищої гори Японії 12 травня. Зараз він пізнаний як Борисенко.

Повідомлялося, що Борисекно приїхав до Японії 26 лютого для участі у марафоні, але забіг скасували через спалах коронавірусу.

Припускають, що Борисенко міг піти на гору Фудзі у складі невеликої групи людей. Хоча підійматися на гору у цю пору року заборонено.

Востаннє його бачили в готелі в Токіо, там він начебто мав із собою якесь спорядження – ймовірно, для походу в гори.