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Ломаченко найкращий український боксер, Альварес – світу: Boxrec склав неочікуваний рейтинг
сьогодні , 15:26 Ломаченко найкращий український боксер, Альварес – світу: Boxrec склав неочікуваний рейтинг
Михайло Гема
В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
сьогодні , 13:03 В АПЛ не зарахували чистий гол: голкіпер спіймав м'яч вже у воротах – відео
Михайло Гема
Філігранний гол українця допоміг команді вийти у фінал Кубка Чехії: відео
сьогодні , 08:22 Філігранний гол українця допоміг команді вийти у фінал Кубка Чехії: відео
Софія Кулай