Яремчук розповів, як ледь не опинився в італійському гранді

Нападник збірної України та "Генту" Роман Яремчук розповів про те, що влітку 2019-го міг перейти в інший клуб. Футболістом цікавилася італійська "Рома" та турецький "Бешикташ".

За словами Романа, римська "Рома" зробила "Генту" офіційний запит на переговори щодо трансферу.

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Зараз я підписав новий контракт з "Гентом". Вони мені самі сказали, що хочуть мене продати, але давай зараз підпишемо новий контракт. Пообіцяли, що продадуть мене. Клаусула (відступні, – Спорт24) у контракті не прописана. Але вони мене відпустять, впевнений на 200%.



Влітку мене не відпустили, але вони бачили, що мені ще зарано йти. Були офіційні пропозиції з усіма паперами від "Роми" і "Бешикташа". З "Галатасараєм" були просто розмови. "Бешикташ" хотів оренду з правом викупу,

– розповів Роман в інтерв'ю "Вацко Live".

За словами Яремчука, спортивний директор "Генту" вимагав у "Роми" за трансфер 20 мільйонів євро. Італійський клуб відразу відмовився.

У цьому сезоні Яремчук відіграв 30 матчів за "Гент". В активі українця 17 голів та 4 результативні передачі.

Завдяки яскравій грі Роман подорожчав на 5,5 мільйона євро. Тепер ціна на форварда збірної України складає 12 мільйонів євро.