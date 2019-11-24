Яремчук забив 16 гол у сезоні, але це не допомогло "Генту" перемогти: відео

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Роман Яремчук / Getty Images

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився голом у матчі 16 туру чемпіонату Бельгії проти "Антверпена" – 1:1.

Гент – Антверпен 1:1

Гол: Яремчук, 13 – Гано, 90+4

Форвард вийшов в стартовому складі команди і на 13-й хвилині вивів "Гент" вперед, пробивши точно в кут воріт. Суперник зрівняв рахунок у матчі аж в компенсований час.

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Відео голу Яремчука

Також з перших хвилин за "Гент" грає і українець Ігор Пластун. Півзахисник Роман Безус опинився поза заявкою команди на матч з "Антверпеном".

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, "Гент" в перенесеному матчі п'ятого туру чемпіонату Бельгії поступився "Антверпену" (2:3). У цьому поєдинку Яремчук також відзначився голом.

У нинішньому сезоні Роман забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі в 22 матчах за "Гент" в усіх турнірах. Українець йде на третьому місці в гонці бомбардирів чемпіонату Бельгії.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук Бельгія
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