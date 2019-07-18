Ярмоленко віддав шикарний пас на партнера п'ятою, але той все зіпсував: відео

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в півфіналі Premier League Asia Trophy в Шанхаї розгромив "Вест Хем" Андрія Ярмоленка (4:1).

В одному з епізодів Андрій Ярмоленко зробив все для свого партнера, але той не скористався подарунком.

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На 69-й хвилині капітан збірної України став героєм епізоду, коли п'ятою віддав пас під удар форварду Чічаріто, але мексиканець пробив з неробочої лівої ноги значно вище і мимо воріт.

Варто зазначити, що у Андрія також були два непогані шанси відзначитися голом. Особливо українцю не пощастило на 74-й хвилині – півзахисник був першим на добиванні, але пробив у штангу.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем