Ярмоленко віддав шикарний пас на партнера п'ятою, але той все зіпсував: відео

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в півфіналі Premier League Asia Trophy в Шанхаї розгромив "Вест Хем" Андрія Ярмоленка (4:1).

В одному з епізодів Андрій Ярмоленко зробив все для свого партнера, але той не скористався подарунком.

Огляд матчу: Ярмоленко та Зінченко зіграли один проти одного в Китаї

На 69-й хвилині капітан збірної України став героєм епізоду, коли п'ятою віддав пас під удар форварду Чічаріто, але мексиканець пробив з неробочої лівої ноги значно вище і мимо воріт.

Варто зазначити, що у Андрія також були два непогані шанси відзначитися голом. Особливо українцю не пощастило на 74-й хвилині – півзахисник був першим на добиванні, але пробив у штангу.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Ярмоленко Вест Хем Манчестер Сіті
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