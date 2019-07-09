Ярмоленко може отримати скандального партнера у "Вест Хемі"

Форвард збірної Італії та "Марселя" Маріо Балотеллі може знову опинитися в АПЛ.

Маріо Балотеллі запропонували "Вест Хему" у якості заміни Арнаутовічу, повідомляє Telegraph.

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Балотеллі є одним з кандидатів на заміну австрійцю Марко Арнаутович, який перейшов в китайський "Шанхай СІПГ" за 22 мільйони фунтів.



У той же час, пріоритетною трансферною метою лондонців є нападник "Сельти" Максі Гомес. Трансфер 22-річного уругвайця може обійтися в 50 млн євро.



У сезоні 2018/19 Балотеллі зіграв 25 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 8 м'ячів та зробив 1 гольову передачу. На рахунку Гомеса 35 матчів, 13 голів і 5 передач в іспанській Ла Лізі.

Як відомо, Балотеллі має досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі за "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль".