Ярмоленко: Не маю претензій ні до партнерів, ні до тренерського штабу – винятково до себе

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / ffu.ua

Андрій Ярмоленко прокоментував матч проти Литви у рамках відбору Євро-2020. Футболіст залишився незадоволений своєю грою.

Ярмоленко заявив, що перебуває у хорошій формі, і футбол приносить йому задоволення. Однак він засмучений, що давно не забивав за збірну України. Ярмоленко востаннє забив за збірну України 9 жовтня 2018 року в Лізі Націй проти Словаччини.

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Я вже досить давно не забивав за збірну, і дуже хотілося відзначитися. Я знав, що мене замінять хвилині на 60-й, і коли був останній момент перед моєю заміною, мав відмінний шанс забити. Я трохи засмутився, бо не вдалося зіграти так, як хотілося. Але в жодному разі не маю претензій ні до партнерів, ні до тренерського штабу – винятково до себе,
– цитує вінгера сайт УАФ.

Також Андрій розповів, що перед поєдинком із Португалією у команди є впевненість у своїх силах.

Відчуття, що ми вже на чемпіонаті Європи, поки що немає. Попереду ще два матчі, потрібно виходити й грати у футбол, здобувати результат. Проте перед поєдинком із Португалією у нас є впевненість у своїх силах. Ми граємо вдома, перед, думаю, ущент заповненими трибунами, і це накладає на нас додаткові зобов'язання. Ми маємо грати агресивно, демонструвати властивий нам стиль гри,
– підкреслив Ярмоленко.

Збірна України у Харкові на класі перемогла Литву завдяки дублю Руслана Маліновського. Наступну гру "синьо-жовті" зіграють 14 жовтня у Києві проти Португалії.

Один здобутий бал або невдача Сербії в матчі з Литвою дозволять Україні достроково вийти на Євро-2020.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Україна – Литва Андрій Ярмоленко
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