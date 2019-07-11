Ярмоленко рівно рік у "Вест Хемі": англійський клуб випустив щирий ролик про українця (відео)

11-го липня 2018 року Андрій Ярмоленко покинув дортмундську "Боруссію". Український футболіст перейшов в англійський "Вест Хем".

"Молотобійці" заплатили німецькому клубу за українця 20 мільйонів євро.

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Сьогодні рівно рік з моменту переходу Ярмоленка з "Борусії" Д у "Вест Хем". Англійський клуб вирішив нагадати про перехід Андрія й випустив щирий ролик.

У своїх соцмережах "Вест Хем" опублікував короткий ролик, де Андрія дає інтерв'ю, забиває перші голи за лондонців, а також жартує з партнерами.

1️⃣ year of Yarmo, 1️⃣ year of smiles pic.twitter.com/sTC27bgCxo — West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2019 г.

Раніше "Вест Хем" повідомив, що Ярмоленко змінив ігровий номер. Тепер гравець збірної України виступатиме під сьомим номером.

У дебютному сезоні в Англії Ярмоленко встиг зіграти тільки 9 матчів, в яких забив два голи й віддав одну результативну передачу. Через розрив ахіллового сухожилля Андрій пропустив майже весь минулий сезон. Тепер же Ярмоленко видужав і готується з командою до нового сезону.