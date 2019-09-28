Ярмоленко забив черговий гол за "Вест Хем": відео неймовірного удару

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Ярмоленко забив гол
Ярмоленко забив гол

Український півзахисник Андрій Ярмоленко продовжує забивати за "Вест Хем", Цього разу від його удару постраждав "Борнмут".

Ярмоленко забив вже на 10-й хвилині виїзного матчу. Отримавши пас від партнера, українець завдав удар у дальній кут воріт з розвороту.

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Та вже на 19-й хвилині рахунок знову був рівним. За господарів забив Кінг.

Відео голу Ярмоленка у ворота "Борнмута"

Нагадаємо, у минулому турі Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед", а його команда перемогла 2:0.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем Новини Спорту
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