Ярмоленко забив черговий гол за "Вест Хем": відео неймовірного удару
Український півзахисник Андрій Ярмоленко продовжує забивати за "Вест Хем", Цього разу від його удару постраждав "Борнмут".
Ярмоленко забив вже на 10-й хвилині виїзного матчу. Отримавши пас від партнера, українець завдав удар у дальній кут воріт з розвороту.
До слова: "Вест Хем" Ярмоленка грає проти "Борнмута": онлайн-трансляція матчу АПЛ
Та вже на 19-й хвилині рахунок знову був рівним. За господарів забив Кінг.
Відео голу Ярмоленка у ворота "Борнмута"
Нагадаємо, у минулому турі Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед", а його команда перемогла 2:0.
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