Ярмоленко заробляє найбільше у "Вест Хемі": названо зарплати гравців в АПЛ

Український півзахисник англійського"Вест Хема" Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним футболістом у команді. Та найбільше в Англії заробляє воротар.

Рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ склало видання Spotrac. Українець отримує 115 тисяч фунтів (136,5 тисяч євро) на тиждень, тобто, 5,98 мільйона фунтів (7,1 мільйона євро).

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На другому рейтингу розташувався Джек Вілшер (5,2 мільйона фунтів на рік). Третій – Феліпе Андерсон – 4,42 мільйона фунтів на рік. Ще сім гравців отримують від 3 до 4 мільйонів фунтів на рік – Пабло Сабалета (3,9 мільйона фунтів), Мікаел Антоніо, Мануель Лансіні, Анджело Огбонна, Вінстон Рід (всі – по 3,64 мільйона фунтів), Ісса Діоп (3,48 мільйона фунтів) та Лукаш Фабіаньскі (3,38 мільйона фунтів). При цьому в рейтингу не вказані зарплати двох основних гравців команди – Себастьяна Аллера і Пабло Форнальса.

Щодо інших команд АПЛ, то більше за всіх заробляє воротар "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа – 23 мільйони євро в рік. На другому місці – хавбек "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне (19,7 мільйона ​​євро), а на третьому – ще один півзахисник "МанСіті" Рахім Стерлінг (18,5 мільйона євро).

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Відзначимо, що в топ-15 найбільш високооплачуваних гравців Прем'єр-ліги увійшли 5 гравців "Манчестер Юнайтед", по 3 гравці "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля", а також по 2 гравці "Арсеналу" і "Тоттенхему".

Список з 15 найбільш високооплачуваних гравців АПЛ: