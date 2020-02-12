Ярмоленко заробляє найбільше у "Вест Хемі": названо зарплати гравців в АПЛ
Український півзахисник англійського"Вест Хема" Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним футболістом у команді. Та найбільше в Англії заробляє воротар.
Рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ склало видання Spotrac. Українець отримує 115 тисяч фунтів (136,5 тисяч євро) на тиждень, тобто, 5,98 мільйона фунтів (7,1 мільйона євро).
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На другому рейтингу розташувався Джек Вілшер (5,2 мільйона фунтів на рік). Третій – Феліпе Андерсон – 4,42 мільйона фунтів на рік. Ще сім гравців отримують від 3 до 4 мільйонів фунтів на рік – Пабло Сабалета (3,9 мільйона фунтів), Мікаел Антоніо, Мануель Лансіні, Анджело Огбонна, Вінстон Рід (всі – по 3,64 мільйона фунтів), Ісса Діоп (3,48 мільйона фунтів) та Лукаш Фабіаньскі (3,38 мільйона фунтів). При цьому в рейтингу не вказані зарплати двох основних гравців команди – Себастьяна Аллера і Пабло Форнальса.
Щодо інших команд АПЛ, то більше за всіх заробляє воротар "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа – 23 мільйони євро в рік. На другому місці – хавбек "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне (19,7 мільйона євро), а на третьому – ще один півзахисник "МанСіті" Рахім Стерлінг (18,5 мільйона євро).
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Відзначимо, що в топ-15 найбільш високооплачуваних гравців Прем'єр-ліги увійшли 5 гравців "Манчестер Юнайтед", по 3 гравці "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля", а також по 2 гравці "Арсеналу" і "Тоттенхему".
Список з 15 найбільш високооплачуваних гравців АПЛ:
- Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – 23 мільйони євро
- Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті") – 19,7 мільйона євро
- Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") – 18,5 мільйона євро
- Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 17,8 мільйона євро
- Месут Озіл ("Арсенал") – 16,5 мільйона євро
- Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") – 15,3 мільйона євро
- Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") – 14,1 мільйона євро
- Мохамед Салах ("Ліверпуль") – 12,3 мільйона євро
- Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 мільйона євро
- Гаррі Кейн ("Тоттенхем") – 12,3 мільйона євро
- Тангі Ндомбеле ("Тоттенхем") – 12,3 мільйона євро
- Александер Ляказетт ("Арсенал") – 11,1 мільйона євро
- Роберто Фірміно ("Ліверпуль") – 11 мільйонів євро
- Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль") – 10,1 мільйона євро
- Гаррі Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 10 мільйонів євро.
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