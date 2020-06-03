Український боксер Слава Кухар зумів перемогти свого суперника одразу після того, як суддя розпочав поєдинок. Боксер вдало влучив у голову суперника, що призвело до його нокауту.

Ролик із яскравою перемогою українця виклав відомий профіль boxing.media у Instagram.

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Феноменальний нокаут

На аматорському турнірі з боксу українському боксеру вдався феєричний правий боковий. Удар прилетів прямо в голову опонента. Суддя зупинив поєдинок, визнавши перемогу українця нокаутом.

А який найшвидший нокаут, який ви коли-небудь бачили?,

– підписали пост.



З огляду на те, що бій відбувався на аматорському рівні, ролик вже встиг зібрати понад 60 тисяч переглядів.

Додамо, що найшвидший нокаут у професійному боксі був зафіксований в листопаді 2017 року.

Спортсмен з ПАР Золані Тете в поєдинку за звання чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBO потужним ударом справа уклав на ринг свого земляка Сібонісо Гонья.

Така перемога Тете відбулась за 11 секунд після початку поєдинку. У перші секунди після удару Сібонісо взагалі не подавав ознак життя.