Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на турнірі в Торонто, Світоліна з боями йде далі

Українки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна подолали друге коло престижного турніру в Торонто.

Даяна Ястремська в двох сетах здолала представницю Білорусі Вікторію Азаренко – 7:5, 7:5.

Попередній матч Даяни: Ястремська здолала тенісистку з топ-15 рейтингу WTA на турнірі в Торонто

Перший сет Ястремська початку дуже ударно – вона вела з рахунком 5:1, але абсолютно неймовірним чином втратила цю перевагу. Азаренко змогла зрівняти рахунок, ось тільки кінцівка першої партії все одно залишилася за Даяною, яка в підсумку виграла з рахунком 7:5.

Друга партія почалася в рівній боротьбі – суперниці методично брали гейм за геймом на своїй подачі, але Ястремська видала ударну кінцівку, що дозволило їй знову тріумфувати з аналогічним рахунком 7:5.

У свою чергу, Еліна Світоліна у матчі другого кола в непростому поєдинку обіграла Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.

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У самому дебюті першої партії суперниці обмінялися брейками, але потім Світоліна зробила ривок і повела з рахунком 5:2. Як підсумок, українка без особливих труднощів виграла 6:3.

Другий сет почався також з обміну виграних геймів на чужій подачі, але в кінцівці партії Еліна дозволила зробити Синяковій ще один брейк, в результаті чого поступилася 3:6.

У вирішальній третій партії була дуже нервова гра з обох сторін, але Еліні все ж вдалося вийти з неї переможцем – вона реалізувала свій аж третій матч-бол, вигравши в підсумку 6:3.

На стадії 1/8 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти американки Софії Кенін, яка сенсаційно здолала першу ракетку світу Ешлі Барті. Світоліна буде протистояти переможниці пари Белінда Бенчіч – Юлія Гергес.