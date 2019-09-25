Ястремська підкорила відразу два досягнення, перемігши титуловану Плішкову
Українка Даяна Ястремська сенсаційно перемогла чешку Кароліну Плішкову на турнірі в Китаї. Завдяки цій перемозі Даяна підкорила відразу два досягнення.
Даяна Ястремська вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу на змаганнях категорії "Прем'єр 5". Що цікаво, вона перемогла Плішкову лише за 1 годину 4 хвилини.
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Турніри серії "Прем'єр 5" є третіми за престижністю у жіночому та чоловічому Турі. Більш статусними є змагання "Прем'єр Мандеторі" та Підсумковий турнір.
Разом з тим, Ястремська вперше в кар'єрі обіграла суперницю з топ-десятки світового рейтингу WTA.
З наступного тижня Даяна може покращити позицію в особистому рейтингу WTA. Наразі українка на 27-й позиції, але з наступного тижня може піднятися на 2 місця.
У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти переможця пари Петра Квітова – Слоан Стівенс. В іншому чвертьфіналі зіграє українка Еліна Світоліна.
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