Ястремська претендує на престижну нагороду за версією WTA: відео

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Ястремська номінована на звання "Прорив місяця"
Ястремська номінована на звання "Прорив місяця" / GETTY IMAGES

Третя ракетка України Даяна Ястремська номінована на звання "Прорив місяця" за версією WTA у січні.

Посприяло цьому те, що 18-річна українка в січні виграла турнір в Хуахіні (Таїланд) і вийшла до третього кола Australian Open.

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Також на нагороду претендують Даніель Коллінс, Аманда Анісімова й Ешлі Барті.

Проголосувати можна до 8 лютого.

 

 

Зазначимо, що в оновленому рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська піднялась одразу на тринадцять позицій. Тепер вона на 34-у місці.

Сьогодні Даяна Ястремська принесла перемогу збірній України з тенісу на Кубку Федерації, перемігши суперницю зі збірної Швеції.

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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