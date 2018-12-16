Ястремська присвятила перемогу на турнірі свої матері, з якою стався нещасний випадок: відео

1663 Читать новость на русском
Ястремська присвятила перемогу на турнірі своїй матері
Ястремська присвятила перемогу на турнірі своїй матері / twitter.com

Українська тенісистка Даяна Ястремська присвятила перемогу на тенісному турнірі в місті Хуахін (Таїланд) своїй матері, яка ледь не втратила зір.

Після переможного матчу Даяна дала традиційне інтерв'ю під час процедури нагородження.

Читайте також: Ястремська у драматичному матчі виграла престижний тенісний турнір в Таїланді

Українка заявила, що присвячує перемогу свої матері, яка потрапила в неприємну ситуацію. Спортсменка сказала, що для неї було складно виступати в Таїланді через прикрий випадок з мамою.

"У першу чергу хочу привітати Айлу з відмінним турніром. Коли я була молодшою, то рівнялася на тебе. Ти хороший гравець і з тобою завжди важко боротися", – почала українка.

Я так схвильована, Боже, навіть не знаю, що сказати... Це мій другий титул WTA... Просто хочу всім подякувати. Дякую організаторам, спонсорам, це був чудовий турнір. Я вперше сюди приїхала, не очікувала, що пройду так далеко, тому що з моєю мамою стався невеликий інцидент. Вона перенесла операцію і повернулася в Україну, тому мені було насправді важко тут виступати. Але я довела, що можу через це пройти. Цю перемогу, цей турнір я присвячую своїй мамі,
– резюмувала Даяна.

"Всім, хто дивився, спасибі за вашу підтримку! Спасибі одній людині, яка зі мною з дитинства, не буду говорити ім'я, але ви знаєте, хто це. І мама, для тебе ця перемога. Шкода, що тебе не було з нами, але все одно... Спасибі всім, я з великим задоволенням тут зіграла", – додала тенісистка.

 

 

Читайте також: Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу

Раніше батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр розповів, що в їх родині сталася трагедія. У руках Марини Ястремської вибухнула пляшка, внаслідок чого вона ледь не втратила зір.

Саме це стало однією з причин, чому Даяна відмовилася виступати за збірну України на Кубку Федерації. Однак згодом тенісистка таки підтвердила свою участь.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
сьогодні
3631
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук