Ястремська про Серену Вільямс: Не скажу, що вона мій кумир, можливо, я могла обіграти її

Талановита українська тенісистка Даяна Ястремська, яка у свої 18 років посідає 36 місце в рейтингу WTA, розповіла про матч на Australian Open проти легендарної американської тенісистки Серени Вільямс.

Даяна згадала, що не ставила собі ціль виграти Відкритий чемпіонат Австралії, оскільки реально оцінювала свої шанси.

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"Приїхавши на Australian Open, поставити собі ціль його виграти – це дуже велика ціль наразі для мене. Я стараюся бути більш реалістичною і поставила собі ціль дійти до максимуму, до якого я можу. На цей раз максимумом виявилося 3-е коло проти Серени Вільямс", – сказала тенісистка в інтерв'ю ФТУ.

Можливо, я могла показати більше й обіграти її. Мені здається, що є й плюс у тому, що я їй програла. Я відчула щось незвичайне від неї, що я б хотіла набути собі. Мені здається, що це трішки виходить – цей момент взяти й використати його так, як це робить вона. Те, що вона легенда – вона легенда. Я не сперечаюся й сама завжди говорю. Я її поважаю – це не обговорюється. Я навіть говорила їй це у роздягальні. Але поставити її як свого кумира я не можу,

– зазначила українка.

"Я вважаю, що не повинно бути кумирів у жіночому турі в гравця, який сам стає професіональним гравцем і заходить у топ. У дитинстві, можливо, може бути гравець, як у мене був Федерер і Серена, на яких би я хотіла рівнятися, ставати, як вони. Це була як мотивація для мене. Зараз я можу сказати, що можу в неї багато чому навчитися, але не скажу, що вона мій кумир", – додала Даяна.

Також Ястремська поділилася враженням від жеребкування на АО, коли побачила, що її потенційною суперницею може бути грізна американка.

Я коли побачила сітку відразу побачила прізвище Вільямс. У мене не було відчуття, що я граю із Сереною Вільямс, я боюся, чому в мене така сітка, а в когось легша. Як говорять, нам не дають шляхів, які ми не можемо подолати. Ми вже вирішуємо, зможе, чи ні своїми діями. Мені випав такий досвід зіграти з нею. Я дуже рада була, тому що зіграти із Сереною на Род Лейвер арені не кожному юніору вдається. У мене було хвилювання, як і зазвичай перед кожним матчем. Але також я налаштовувалася на перемогу. Незважаючи на поразку, це була одна із найкращих моїх поразок у турі,

– згадала Ястремська.

Зазначимо, що Ястремська не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Даяна в трьох сетах поступилася екс-першій ракетці світу Гарбінє Мугурусі.

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