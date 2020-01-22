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Ястремська програла на Australian Open, виграючи 5:1 та 3:0 – відео

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Даяна Ястремська / twitter.com/AustralianOpen

Українськ тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися у третє коло Australian Open. Вона поступилася досвідченій Каролін Возняцкі.

Їх матч тривав понад дві години. Хоча тенісистки зіграли лише два сети, не доводячи гру до тай-брейків. У першому сеті Ястремська захопила ініціативу, двічі поспіль реалізувавши брейк-пойнти, та повівши у рахунку 5:1. Та втримати переможний результат не зуміла, і наступні три свої подачі програла. У підсумку 5:7.

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Можливість відігратися українка отримала у другому сеті, знову вигравши дві подачі суперниці. Та за рахунку 3:0 віддала ініціативу Возняцкі, і вже та була попереду. У дев’ятому геймі Ястремська двічі не зуміла реалізувати брейк, хоча вже у наступному геймі тричі відіграла брейк суперниці, коли та готова була реалізувати матч-пойнт. Та все ж у дванадцятому геймі з третьої спроби Возняцкі таки дотисла українку та виграла сет і матч.

Даяна Ястремська – Каролін Возняцкі 0:2 (5:7, 5:7)

Варто відзначити, що для Каролін Возняцкі це останній сезон у професійному тенісі. 36-літня данка у наступному колі Australian Open у третьому колі турніру зіграє з Он Жабер з Тунісу.

Відео найкращих моментів матчу Даяна Ястремська – Каролін Возняцкі

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Даяна Ястремська Australian Open
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