Ястремська здолала тенісистку з топ-15 рейтингу WTA на турнірі в Торонто

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українка тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 у канадському Торонто.

У матчі першого кола 19-річна українка в двох сетах перемогла британку Йоханну Конту (№14 WTA) – 6:3, 6:2.

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Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину. За цей час Даяна Ястремська здійснила 8 подвійних помилок, 5 разів подала на виліт та виграла 4 з 10 брейк-поінтів.

Варто зазначити, що це була четверта перемога в кар'єрі Ястремської над тенісисткою з топ-20 світового рейтингу.

У другому колі Ястремська зіграє з переможницею пари Вікторія Азаренко – Каміла Джорджі.

Окрім Даяни, в Торонто виступатиме й перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона потрапила в друге коло напряму і зустрінеться там з переможницею пари Даніель Роуз Коллінз – Катерина Сінякова.

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Чинною чемпіонкою Rogers Cup у Торонто є румунка Сімона Халеп. Вона в 1/16 фіналу зіграє з американкою Дженніфер Брейді, котра у паралельному з Ястремською матчі обіграла француженку Крістіну Младеновіч.

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Теги: Новини Спорту Спорт Даяна Ястремська Теніс
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