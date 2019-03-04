Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії для WTA: фото

Дві українські тенісистки – Даяна Ястремська та Леся Цуренко – взяли участь у фотосесії для Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком турніру Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі.

Фото з фотосесії Даяна Ястремська виклала у себе в Instagram.

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Однак Леся Цуренко замість фото виклала відео зі зйомок.

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Окрім українок, учась у фотосесії прийняли Ежені Бушар, Фанні Штоллар, Марія Саккарі, Айла Томлянович, Кароліна Плішкова, Аріна Соболенко та інші. Еліна Світоліна, яка теж зіграє на турнірі в Індіан-Веллсі, участі у фотозйомці не брала.