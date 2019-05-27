Ястремська у запеклому матчі програла на Ролан Гаррос

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Ястремська програла у першому колі Ролан Гаррос
Ястремська програла у першому колі Ролан Гаррос / Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції. Третя ракетка України поступилася іспанці Карлі Суарес Наварро.

Ястремська доволі впевнено розпочала матч. Тож у четвертому геймі чисто виграла подачу суперниці. А у восьмому – з другої спроби таки реалізувала брейк-пойнт, вигравши перший сет.

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У другому сеті гра дещо вирівнялася. Суперниці йшли без втрат перші сім сетів. У восьмому Ястремська двічі не реалізувала брейк-пойнт, тож сет довели до тай-брейку. Там вже чисту перемогу здобула іспанка.

Ястремська, яка в суботу, 25 травня, у важкому матчі виграла у фіналі турніру WTA у Страсбурзі, почала не встигати за суперницею. Українка не встигла повністю відновитися до цього матчу. Тож третій сет вона програла повністю, не взявши жодного гейму. У друге коло Ролан Гаррос проходить Суарес Наварро.

Даяна Ястремська – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (0), 0:6)

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Теги: Спорт Теніс Ролан Гаррос Новини Спорту Даяна Ястремська
Джерело: 24 канал
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