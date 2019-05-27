Ястремська у запеклому матчі програла на Ролан Гаррос
Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції. Третя ракетка України поступилася іспанці Карлі Суарес Наварро.
Ястремська доволі впевнено розпочала матч. Тож у четвертому геймі чисто виграла подачу суперниці. А у восьмому – з другої спроби таки реалізувала брейк-пойнт, вигравши перший сет.
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У другому сеті гра дещо вирівнялася. Суперниці йшли без втрат перші сім сетів. У восьмому Ястремська двічі не реалізувала брейк-пойнт, тож сет довели до тай-брейку. Там вже чисту перемогу здобула іспанка.
Ястремська, яка в суботу, 25 травня, у важкому матчі виграла у фіналі турніру WTA у Страсбурзі, почала не встигати за суперницею. Українка не встигла повністю відновитися до цього матчу. Тож третій сет вона програла повністю, не взявши жодного гейму. У друге коло Ролан Гаррос проходить Суарес Наварро.
Даяна Ястремська – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (0), 0:6)
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