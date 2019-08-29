Ястремська вперше вийшла в 1/16 фіналу US Open і зіграє проти Світоліної

Українка Даяна Ястремська подолала стадію 1/32 фіналу на Відкритому чемпіонаті США. Даяна за підсумками двох сетів перемогла шведку Ребекку Петерсон.

Даяна Ястремська – Ребекка Петерсон 2:0 (6:4, 6:1)

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Уже на старті матчу 19-річна українка відразу зробила брейк. У сьомому геймі Даяна вдруге відібрала подачу суперниці й повела 5:2. З першої спроби Ястремська не подала на сет, віддавши свою подачу. Та за рахунку 5:4 українка дотиснула суперницю – 6:4.

У другому сеті українка не збавляла оберти. Даяна зробила два брейки й повела з рахунком 5:1. Петерсон нав'язати боротьбу вже не змогла, відтак Ястремська вперше в кар'єрі зіграє в 1/16 фіналу US Open.

У наступному раунді Даяна зіграє проти землячки Еліни Світоліної. Остання в 1/32 фіналу перемогла титуловану Вінус Вільямс.