Ястремська впевнено вийшла в 1/16 фіналу на турнірі в Ухані

41 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало розпочала турнір в Ухані (Китай). 28 ракетка світу перемога Айлу Томлянович з Австралії.

Айла Томлянович – Даяна Ястремська 0:2 (6:7, 2:6)

Читайте також: Українка Костюк вийшла у фінал тенісного турніру ITF і зіграє проти росіянки

У першому сеті тенісистки надзвичайно добре грали на своїх подачах, відтак нікому не вдалося оформити брейк. Австралійка мала два брейк-пойнти, але не зуміла ними скористатися.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку. Даяна зробила на один мінібрейк більше й виграла партію.

Другий сет Ястремська провела набагато агресивніше. Два брейки дозволили Даяні впевнено перемогти 26-річну австралійку.

У наступному раунді Даяна зіграє проти переможця пари Анастасія Севастова – Крістіна Макхейл. Зі стадії 1/16 фіналу участь у турнірі розпочне Еліна Світоліна.

blog_ava
Порошенко розповів, як Путін обдурив його із звільненням Сенцова
сьогодні
5893
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
сьогодні 12:28 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
543
"Інтер" обіграв "червоних дияволів" у міланському дербі та повернув перше місце у Серії А: відео
сьогодні 11:04 "Інтер" обіграв "червоних дияволів" у міланському дербі та повернув перше місце у Серії А: відео
380
"Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді: відео
сьогодні 08:17 "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді: відео
2206
Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
21 вересня 17:59 Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
1836
"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
21 вересня 16:11 "Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео
176
Новини
Більше новин
Залиште відгук