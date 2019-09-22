Ястремська впевнено вийшла в 1/16 фіналу на турнірі в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало розпочала турнір в Ухані (Китай). 28 ракетка світу перемога Айлу Томлянович з Австралії.

Айла Томлянович – Даяна Ястремська 0:2 (6:7, 2:6)

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У першому сеті тенісистки надзвичайно добре грали на своїх подачах, відтак нікому не вдалося оформити брейк. Австралійка мала два брейк-пойнти, але не зуміла ними скористатися.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку. Даяна зробила на один мінібрейк більше й виграла партію.

Другий сет Ястремська провела набагато агресивніше. Два брейки дозволили Даяні впевнено перемогти 26-річну австралійку.

У наступному раунді Даяна зіграє проти переможця пари Анастасія Севастова – Крістіна Макхейл. Зі стадії 1/16 фіналу участь у турнірі розпочне Еліна Світоліна.