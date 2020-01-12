Єдина олімпійська медалістка з Ірану покинула країну з політичних мотивів
21-літня тхеквондистка Кімія Алізаде покинула Іран. Причиною вона назвала те, що не могла жити в країні, де її постійно пригнічували.
Кімія Алізаде стала першою жінкою з Ірану, яка здобула для країни олімпійську медаль. Це була бронзова нагорода з тхеквондо, яку вона здобула в Ріо-2016.
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Про те, що вона покинула Іран, дівчина написала в себе в Instagram. За її словами, вона відчувала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані".
"Вони відправляли мене туди, куди хотіли. Я завжди мала повторювати ті слова, які мені вказували, і носити той одяг, який мені наказували. Вони експлуатували мене, коли вважали за потрібне. Ми лише інструменти. Тільки наші медалі цінуються, тому що їх можна використовувати в політичних цілях", – написала Кімія Алізаде.
За її словами, спортивні чиновники в Ірані були незадоволені її вибором спорту, адже "цнотлива жінка не повинна розсовувати ноги".
Рішення покинути Іран дівчина назвала важчим, аніж виграти медаль на Олімпіаді.
Куди саме вона переїхала – невідомо. Цілком ймовірно, що вона обрала Нідерланди.