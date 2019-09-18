Єдиний представник України в Лізі чемпіонів зіграв внічию у першому матчі

Срібний призер Чемпіонату України "Київ-Баскет" стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Айнарса Багатскіса на виїзді зіграла внічию з чемпіоном Австрії – "Капфенбергом".

Поєдинок завершився з нічийним рахунком 66:66 (19:22, 16:13, 13:17, 18:14).

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Перша чверть завершилася за мінімальної переваги австрійців, але "Київ-Баскет" зумів відігратися в другій десятихвилинці. Як підсумок, на велику перерву команди йшли за рахунку 35:35.

Після перерви "Капфенберг" зробив ривок 9:0, але і на цей раз кияни знайшли в собі сили зрівняти рахунок. У заключній чверті на майданчику була рівна боротьба і суперники так і не зуміли визначити сильнішого – 66:66.

Для підопічних Айнарса Багатскіса цей матч був дебютним у єврокубках, а "Капфенберг" може похизуватися четвертим місцем у груповому раунді Кубку Європи FIBA. Крім того, команда киян цього літа була наново зібрана. З минулого складу залишилося лише три гравці.

Матч-відповідь відбудеться в п'ятницю, 20 вересня, у київському "Палаці спорту". Початок зустрічі о 19:00. Переможець протистояння в наступному раунді зустрінеться з "Бургосом".