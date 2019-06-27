Єгипет завдяки елегантному голу Салаха переміг ДР Конго: відео

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Кубок африканський націй
Кубок африканський націй / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй стартував другий тур групового етапу. Вслід за Нігерією перемогу вдалося здобути Єгипту й тим самим вийти у плей-офф.

Уганда – Зімбабве 1:1
Голи: Окві, 12 – Білліат, 40

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У групі A вже відбулися два поєдинки другого туру. Збірна Зімбабве вирвала нічию в Уганди. Однак угандійці все одно мають на три очки більше і є фаворитами у боротьбі за плей-офф.

Єгипет – ДР Конго
Голи: Аль-Мухаммаді, 25, Салах, 43

У раунд плей-офф вийшли господарі турніру єгиптяни. Збірна Єгипту на чолі з Мохаммедом Салахом обіграла аутсайдера групи A збірну ДР Конго.

"Фараони" вирішили долю матчу ще в першому таймі, забивши два голи. Таким чином, Єгипет набрав 6 очок та перший у своїй групі.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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