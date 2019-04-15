Єнот спрогнозував переможця фіналу Кубка України: відео

Вже у середу, 17 квітня, будуть зіграні матчі півфіналу кубка України з футболу. А 15 травня розіграно і головний трофей. Спрогнозувати переможця Кубка України вирішив єнот Вайсбург.

У півфіналі Кубка України 17 квітня зіграють "Інгулець" проти "Зорі", а "Дніпро-1" прийматиме "Шахтар".

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Єнот спрогнозував, що переможцями пар будуть "Інгулець" та "Шахтар". Саме вони зіграють у фіналі 15 травня в Запоріжжі. А головний трофей виграє донецька команда.

Чи справдяться прогнози єнота, можна буде дізнатися у середу, 17 квітня. Результати матчів – на сайті Спорт24.