Єнот спрогнозував переможця фіналу Кубка України: відео
Вже у середу, 17 квітня, будуть зіграні матчі півфіналу кубка України з футболу. А 15 травня розіграно і головний трофей. Спрогнозувати переможця Кубка України вирішив єнот Вайсбург.
У півфіналі Кубка України 17 квітня зіграють "Інгулець" проти "Зорі", а "Дніпро-1" прийматиме "Шахтар".
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Єнот спрогнозував, що переможцями пар будуть "Інгулець" та "Шахтар". Саме вони зіграють у фіналі 15 травня в Запоріжжі. А головний трофей виграє донецька команда.
Чи справдяться прогнози єнота, можна буде дізнатися у середу, 17 квітня. Результати матчів – на сайті Спорт24.
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