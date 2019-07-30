Євген Селезньов визначився з несподіваним місцем продовження кар'єри

Український форвард Євген Селезньов зараз знаходиться в Іспанії, де готується до нового сезону разом з "Малагою".

Українець тренується разом з рештою команди. На офіційній сторінці "Малаги" в Twitter навіть присвячений окремий пост Селезньову.

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Євген Селезньов після закінчення минулого сезону залишив "Малагу". Тоді повідомлялося, що Селезньов точно покине команду Сегунди і повернеться до Туреччини.

Але, мабуть, керівництво клубу повернулося до кандидатури Селезньова, адже футболіст прибув в команду і приступив до тренувального процесу.

У минулому сезоні Євген Селезньов зіграв 12 матчів за "Малагу" в Сегунді, але м'ячів так і не забив. Він програв боротьбу за місце в складі Густаво Бланко Лещуку, який цього літа повернувся з оренди в "Шахтар".