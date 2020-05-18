Євро-2020: три країни відмовляються прийняти турнір
Чемпіонат Європи з футболу 2020, який перенесений на 2021 рік, може відбутися не у 12 містах, як заплановано. УЄФА має проблеми з трьома країнами.
Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що список міст для проведення Євро-2020 наступного року доведеться переглянути, інформує BeinSport.
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Чеферін заявив, що УЄФА хоче, щоб поєдинки відбулися у тих містах, що планувалося. За словами Чеферіна, з 9 містами все налагоджено.
З трьома містами у нас є деякі проблеми, з ними ми говоритимемо і надалі. В принципі, ми хочемо зробити це в 12 містах, але якщо не вийде, то ми готові і в 10, 9 або 8,
– сказав Чеферін.
Президент УЄФА не називає міста, з якими виникли проблеми.
Де має пройти Євро-2020
- Рим
- Санкт-Петербург
- Мюнхен
- Баку
- Бухарест
- Будапешт
- Копенгаген
- Амстердам
- Більбао
- Дублін
- Глазго
- Лондон
Збірна України два поєдинки групового етапу має зіграти в Бухаресті (Румунія). Поєдинок проти Нідерландів "синьо-жовті" зіграють в Амстердамі (Нідерланди).
Нова дата проведення Євро-2020 – 11 червня – 11 липня 2021 року.
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