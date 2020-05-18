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Євро-2020: три країни відмовляються прийняти турнір

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Євро-2020: три країни відмовляються прийняти турнір
Євро-2020: три країни відмовляються прийняти турнір / GETTY IMAGES

Чемпіонат Європи з футболу 2020, який перенесений на 2021 рік, може відбутися не у 12 містах, як заплановано. УЄФА має проблеми з трьома країнами.

Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що список міст для проведення Євро-2020 наступного року доведеться переглянути, інформує BeinSport.

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Чеферін заявив, що УЄФА хоче, щоб поєдинки відбулися у тих містах, що планувалося. За словами Чеферіна, з 9 містами все налагоджено.

З трьома містами у нас є деякі проблеми, з ними ми говоритимемо і надалі. В принципі, ми хочемо зробити це в 12 містах, але якщо не вийде, то ми готові і в 10, 9 або 8,
– сказав Чеферін.

Президент УЄФА не називає міста, з якими виникли проблеми.

Де має пройти Євро-2020

  • Рим
  • Санкт-Петербург
  • Мюнхен
  • Баку
  • Бухарест
  • Будапешт
  • Копенгаген
  • Амстердам
  • Більбао
  • Дублін
  • Глазго
  • Лондон

Збірна України два поєдинки групового етапу має зіграти в Бухаресті (Румунія). Поєдинок проти Нідерландів "синьо-жовті" зіграють в Амстердамі (Нідерланди).

Нова дата проведення Євро-2020 – 11 червня – 11 липня 2021 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА Євро-2020
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