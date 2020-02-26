Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати

Ситуація зі спалахом коронавірусу перестала бути лише проблемою Китаю. Вірус розповсюдився по всьому світу та впливає на багато процесів. Не став виключенням і спорт.

2020 рік у світі спорту мав пройти під символами Чемпіонату Європи з футболу та Олімпіади з Паралімпіадою. Так би й було, якби в справу не втрутився китайський коронавірус. Спалах хвороби в китайському Ухані завдав удару по спорту спочатку в цій країні. А тепер загрожує і світовим змаганням.

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Першими від нього постраждали зимові види спорту, етапи яких мали відбутися в Китаї. Та найбільш відчутним став удар по Формулі-1. Організаторам довелося перенести етап, який мав відбутися в Шанхаї 19 квітня.

Однак це були змагання, які мали б відбутися в Китаї. Та вже наприкінці лютого під загрозою проведення і Олімпіада в Токіо, і Євро-2020, що прийме 12 міст Європи.

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Чому Євро-2020 може не відбутися

Одним з найбільших осередків спалаху коронавірусу в Європі стала Італія. Станом на 26 лютого в країні зафіксовано понад три сотні випадків зараження коронавірусом та 12 смертей. І саме Італія має приймати відкриття Євро-2020 – 12 червня в Римі. Там також відбудуться ще два матчі групового етапу та чвертьфінал.

Поки ж в країні переносять футбольні матчі, інші відбуваються без глядачів. Саме за порожніх трибун міланський "Інтер" зіграє у Лізі Європи проти "Лудогорця" 27 лютого. Дивитися з екранів доведеться і "велике італійське дербі" між "Ювентусом" та "Інтером" 1 березня. Як буде розгортатися ситуація в Італії надалі – важко сказати.

Що про це говорять в УЄФА

В УЄФА уважно стежать за цим. При цьому відстежують вони не лише Італію, але й інші 11 країн, в чиїх містах відбудуться матчі Євро-2020.

"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Спортивний шлях буде закритий тільки в разі погіршення ситуації", – розповів віцепрезидент УЄФА Мішель Уве Уве.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

Варто відзначити, що з тих країн, які приймуть Євро-2020, коронавірус зафіксували у Великій Британії, Румунії, Німеччині та Іспанія. Щодо інших європейських країн, то в переліку Греція, Австрія, Хорватія, Швеція, Франція, Фінляндія, Бельгія та Швейцарія. Окрім Італії, летальний випадок поки був зафіксований у Франції.

Букмекери приймають ставки

Тим часом компанія FavBet запропонувала уболівальникам зробити свої ставки на те, чим може обернутися ситуація з коронавірусом. Судячи по котируваннях, перенесення Євро-2020 цілком реальне – коефіцієнт 5.

Перенести чи скасувати?