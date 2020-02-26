Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Ситуація зі спалахом коронавірусу перестала бути лише проблемою Китаю. Вірус розповсюдився по всьому світу та впливає на багато процесів. Не став виключенням і спорт.
2020 рік у світі спорту мав пройти під символами Чемпіонату Європи з футболу та Олімпіади з Паралімпіадою. Так би й було, якби в справу не втрутився китайський коронавірус. Спалах хвороби в китайському Ухані завдав удару по спорту спочатку в цій країні. А тепер загрожує і світовим змаганням.
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Першими від нього постраждали зимові види спорту, етапи яких мали відбутися в Китаї. Та найбільш відчутним став удар по Формулі-1. Організаторам довелося перенести етап, який мав відбутися в Шанхаї 19 квітня.
Однак це були змагання, які мали б відбутися в Китаї. Та вже наприкінці лютого під загрозою проведення і Олімпіада в Токіо, і Євро-2020, що прийме 12 міст Європи.
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Чому Євро-2020 може не відбутися
Одним з найбільших осередків спалаху коронавірусу в Європі стала Італія. Станом на 26 лютого в країні зафіксовано понад три сотні випадків зараження коронавірусом та 12 смертей. І саме Італія має приймати відкриття Євро-2020 – 12 червня в Римі. Там також відбудуться ще два матчі групового етапу та чвертьфінал.
Поки ж в країні переносять футбольні матчі, інші відбуваються без глядачів. Саме за порожніх трибун міланський "Інтер" зіграє у Лізі Європи проти "Лудогорця" 27 лютого. Дивитися з екранів доведеться і "велике італійське дербі" між "Ювентусом" та "Інтером" 1 березня. Як буде розгортатися ситуація в Італії надалі – важко сказати.
Що про це говорять в УЄФА
В УЄФА уважно стежать за цим. При цьому відстежують вони не лише Італію, але й інші 11 країн, в чиїх містах відбудуться матчі Євро-2020.
"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Спортивний шлях буде закритий тільки в разі погіршення ситуації", – розповів віцепрезидент УЄФА Мішель Уве Уве.
У яких містах відбудеться Євро-2020?
Амстердам (Нідерланди)
Баку (Азербайджан)
Більбао (Іспанія)
Бухарест (Румунія)
Будапешт (Угорщина)
Копенгаген (Данія)
Дублін (Ірландія)
Глазго (Шотландія)
Лондон (Англія)
Мюнхен (Німеччина)
Рим (Італія)
Санкт-Петербург (Росія)
Варто відзначити, що з тих країн, які приймуть Євро-2020, коронавірус зафіксували у Великій Британії, Румунії, Німеччині та Іспанія. Щодо інших європейських країн, то в переліку Греція, Австрія, Хорватія, Швеція, Франція, Фінляндія, Бельгія та Швейцарія. Окрім Італії, летальний випадок поки був зафіксований у Франції.
Букмекери приймають ставки
Тим часом компанія FavBet запропонувала уболівальникам зробити свої ставки на те, чим може обернутися ситуація з коронавірусом. Судячи по котируваннях, перенесення Євро-2020 цілком реальне – коефіцієнт 5.
Перенести чи скасувати?
Головне питання – якщо ж епідемія коронавірусу не піде на спад, як поступлять в УЄФА – перенесуть змагання чи взагалі скасують. Поки організатори не говорять про це, хоча мали б відпрацьовувати запасні варіанти. Навряд чи вдасться перенести змагання на пізніший термін – в Європі стартує новий футбольний сезон. Скасувати теж не вихід – це потягне за собою чималі фінансові втрати для організаторів.
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