Євро-2020: склади груп чемпіонату Європи та з ким зіграє збірна України

Закінчилася кваліфікація Євро-2020. Відтак визначилися 20 з 24 учасників Чемпіонату Європи. І деякі з команд вже отримали суперників у своїх групах.

Євро-2020 відмінне від попередніх чемпіонатів Європи. Все через те, що турнір прийматиме не одна чи дві країни, а одразу в 12 країн, точніше – міст. Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен та Будапешт.

До слова: Євро-2020: визначилися 20 з 24 збірних, які виступлять на Чемпіонаті Європи

При цьому заздалегідь було домовлено, що якщо збірні, чиї міста прийматимуть Євро-2020, проб’ються на турнір, то як мінімум два матчі вони зіграють вдома. Відтак вже відомо, в яких групах вони навіть будуть грати.

Окрім того, шість найкращих команд у відборі потрапляли у перший кошик при жеребкуванні. Це теж вплинуло на розділення команд у групах. Адже збірна України потрапила у перший кошик, відтак не могла зіграти проти Італії, Англії, Іспанії та Німеччини, які теж були в перших кошиках. Відтак до груп A, D, E та F українці не потраплять. Не потраплять вони й в групу B, де виступає збірна Росії, адже наші команди розводять на групових стадіях міжнародних турнірів.

З ким, де і коли зіграє збірна України на Євро-2020

Тож для збірної України залишалася лише група C, матчі якої відбудуться в Амстердамі та Бухаресті.

При цьому у групі C нашим суперником гарантовано стане збірна Нідерландів (адже матчі цієї групи відбуватимуться в Амстердамі), яка теж пробилася на Євро-2020. Ще одним суперником українців може стати Румунія, якщо вона проб'ється через плей-офф. Однак про це відомо стане аж в березні 2020 року, коли будуть зіграні матчі. При цьому румуни потраплять до нас з четвертого кошика. З третього кошика ймовірні суперники збірної України – це Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція або Чехія.

Опитування: Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020

Матчі в групі C відбудуться 14, 18 та 22 червня 2020 року. Українці один матч проведуть в Амстердамі (проти Нідерландів) та ще два – в Бухаресті. Однак де і коли точно будуть матчі – стане відомо після жеребкування.

Варто відзначити, що вже відомі три з чотирьох команд, які зіграють в групі B. Як господарі турніру, там виступлять збірні Росії та Данії, а матчі відбудеться в Санкт-Петербурзі та Копенгагені. Однак команди йшли з другого та третього кошика. З першого кошика до них потрапила збірна Бельгії. Вона, до слова, грала на груповому етапі зі збірною Росії, та двічі її перемогла. При цьому перемога бельгійців в Санкт-Петербурзі була доволі принизлива для росіян.

Таблиця групового етапу Євро-2020

Група A: Італія (матчі в Римі та Баку)

Група B: Бельгія, Росія, Данія (матчі в Копенгагені та Санкт-Петербурзі)

Група C: Україна, Нідерланди (матчі в Амстердамі та Бухаресті)

Група D: Англія (матчі в Лондоні та Глазго)

Група E: Іспанія (матчі в Більбао та Дубліні)

Група F: Німеччина (матчі в Мюнхені та Будапешті)

Ще 11 збірних очікуватимуть на результати жеребкування групової стадії Євро-2020. Це Франція, Швейцарія, Хорватія, Польща (усі – другий кошик), Португалія, Туреччина, Австрія, Данія, Швеція, Чехія (усі – третій кошик), Фінляндія та Уельс (обоє в четвертому кошику). Жеребкування відбудеться в Бухаресті 30 листопада.