Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
У суботу, 12-го жовтня, стартував четвертий ігровий день кваліфікації Євро-2020. З результатами та відеооглядами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Грузія – Ірландія 0:0
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Грузія – Ірландія відеоогляд першого тайму
У групі D Грузія зуміла відібрати очки в лідера. Команди розійшлися безгольовою нічиєю.
Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020
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