Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня

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Кваліфікація Євро 2020 року – огляд, рахунок, відео матчів 12.10.2019
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня / GETTY IMAGES

У суботу, 12-го жовтня, стартував четвертий ігровий день кваліфікації Євро-2020. З результатами та відеооглядами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Грузія – Ірландія 0:0

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Грузія – Ірландія відеоогляд першого тайму

У групі D Грузія зуміла відібрати очки в лідера. Команди розійшлися безгольовою нічиєю.

Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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