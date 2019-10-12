Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня

У суботу, 12-го жовтня, стартував четвертий ігровий день кваліфікації Євро-2020. З результатами та відеооглядами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Грузія – Ірландія 0:0 Читайте також: Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня Грузія – Ірландія відеоогляд першого тайму У групі D Грузія зуміла відібрати очки в лідера. Команди розійшлися безгольовою нічиєю. Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020