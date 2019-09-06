Євро-2020: результати матчів та відео голів 6 вересня

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Євро 2020 року - огляд матчів 06.09.2019 - кваліфікація Євро 2020
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 6 вересня / GETTY IMAGES

У п'ятницю, 6-го вересня, відбулися чергові матчі в рамках відбору кваліфікації чемпіонату Європи з футболу 2020. Результати та відеоогляд поєдинків – у матеріалі Спорт24.

Кіпр – Казахстан 1:1
Голи: Сотіріу, 39 – Щеткін, 2

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Кіпр – Казахстан відеоогляд матчу

Естонія – Білорусь 1:2
Голи: Сорга, 54 – Наумов, 48, Скавиш, 90+2

Естонія – Білорусь відеоогляд матчу

Австрія – Латвія 6:0
Голи: Арнаутович, 7,53 (пен.), Забітцер, 13, Ільзанкер, 76, Лаймер, 80, Грегоріч, 85

Німеччина – Нідерланди 2:4
Голи: Гнабрі, 9, Кроос, 73 (пен.) – де Йонг, 59, Та, 66 (авт.), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

Сан-Марино – Бельгія 0:4
Голи: Батшуаї, 43, 90+2, Мертенс, 57, Шадлі, 63

Словаччина – Хорватія 0:4
Голи: Влашич, 45, Перішич, 47, Петковіч, 72, Ловрен, 89

Словенія – Польща 2:0
Голи: Струна, 35, Спорар, 65

Уельс – Азербайджан 2:1
Голи: Пашаєв, 26 (авт.), Бейл, 84 – Емрелі, 59

Шотландія – Росія 1:2
Голи: МакГін, 11 – Дзюба, 40, Жирков, 59

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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