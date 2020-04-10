Євробаскет-2021 офіційно перенесли через коронавірус – новий розклад змагань
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) прийняла рішення про перенесення чоловічого чемпіонату Європи з 2021-го на 2022 рік.
Турнір пройде з 1-го по 18 вересня 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
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ФІБА змінила дати проведення Євробаскету-2021, враховуючи невелику паузу між Олімпіадою і континентальною першістю. Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо були перенесені і тепер пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Також зрушені терміни інших змагань. Так, кваліфікаційні турніри до Олімпіади пройдуть в період з 22 червня по 4 липня 2021 року, а відбіркові матчі чемпіонату світу – в серпні 2022 року, хоча планувалося провести у вересні цього ж року.
Жіночий чемпіонат Європи відбудеться з 17-го по 27 червня 2021 року.
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